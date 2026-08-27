Vali Sezer'den İpsala Kaymakamı Güzel'e ziyaret

Güzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.

Sezer, İpsala'nın tarım, sınır ticareti ve ulaşım açısından Edirne'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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