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        Vali Sezer'den İpsala Kaymakamı Güzel'e ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Vali Sezer'den İpsala Kaymakamı Güzel'e ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

        Sezer, İpsala Kaymakamlığında Güzel tarafından karşılandı.

        Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Sezer, İpsala'nın tarım, sınır ticareti ve ulaşım açısından Edirne'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

        Kaymakam Güzel'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Sezer, çalışmalarında başarı diledi.

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        Güzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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