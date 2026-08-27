Edirne'de Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Arazide yapılan aramada 52 kök Hint keneviri ile 1 kilo 310 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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