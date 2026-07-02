665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.



Farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor. Kayıt işlemleri sırasında pehlivanların sağlık kontrolleri de yapılıyor.





İşlemlerini tamamlayan pehlivanlar ise kura çekerek güreş sıralamasındaki yerini belirliyor.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, AA muhabirine, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığını söyledi.



Bugün pehlivanların kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Şenel, toplamda 14 boyda 840 pehlivanın kayıt yaptırmasını beklediklerini ifade etti.



Güreş müsabakalarının yarın cuma namazı sonrasında başlayacağını dile getiren Şenel, tüm pehlivanlara başarılar diledi.



Tozkoparan boyda kayıt yaptıran Tuğrul Kanatçil ise organizasyona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, yarın er meydanında kol bağlayıp birinci olmak için mücadele edeceğini kaydetti.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



