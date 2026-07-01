Edirne'de tarlada çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 01.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Ekmekçi köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de su tankeri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.
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