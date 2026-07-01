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        Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davaya devam edildi

        Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A'nın da bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davaya devam edildi

        Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A'nın da bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, R.B. ve S.Z. ile avukatları katıldı.

        Sanıklardan D.A, savunmasında suçsuz olduğunu ve haksız yere hapis yattığını ileri sürerek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

        Sanıklardan N.M. de ruhsat süreciyle ilgili müdür D.A'ya bir soru sorduğunu, kimseden herhangi bir para talebinin söz konusu olmadığını savundu.

        Diğer sanıklar ve avukatları da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıkların adli kontrol şartını kaldırdı, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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