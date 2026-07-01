Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Er meydanından dünyaya uzanan kültürel miras: Kırkpınar

        Er meydanından dünyaya uzanan kültürel miras: Kırkpınar

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kentin turizmine sunduğu katkıyla da ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Er meydanından dünyaya uzanan kültürel miras: Kırkpınar

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kentin turizmine sunduğu katkıyla da ön plana çıkıyor.


        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını söyledi.

        Kırkpınar'ın sporun çok ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Soytürk, organizasyonun Edirne'nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biri olduğunu ifade etti.

        Kırkpınar'ın sporla tarih ve kültürü birleştirdiğini anlatan Soytürk, "Yüzyıllardır Türk milletinin cesaret, ahlak ve erdem anlayışını yaşatan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da yalnızca er meydanındaki mücadelelerle değil, taşıdığı kültürel mirasla ön plana çıkacak." dedi.

        Soytürk, Türk kültüründe yiğitliğin yalnızca fiziksel güçle tanımlanmadığını ifade ederek, eski Türk toplumlarında "alp" olarak anılan kahramanların cesaretlerinin yanı sıra doğrulukları, adaletleri ve ahlaki duruşlarıyla örnek gösterildiğini vurguladı.

        Bu anlayışın zaman içerisinde pehlivanlık geleneğinde yaşamaya devam ettiğini belirten Soytürk, "Gerçek pehlivan sadece rakibini yenen kişi değildir. Gücünü adaletle kullanan, rakibine saygı duyan, kurallara bağlı kalan ve ahlaki değerlerinden ödün vermeyen kişidir. Kırkpınar, alplikten pehlivanlığa uzanan ahlak anlayışını yaşatan, Edirne’yi dünyaya tanıtan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir." şeklinde konuştu.

        Geçmişte güreş tekkelerinin yalnızca spor eğitimi verilen yerler olmadığını anlatan Soytürk, buralarda sabır, tevazu, disiplin ve ustaya saygının öğretildiğine, usta-çırak geleneği sayesinde Kırkpınar ruhunun asırlardır yaşatıldığına değindi.

        - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğini sürdürüyor

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ın, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli geleneksel spor organizasyonları arasında bulunduğunu dile getiren Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Kırkpınar haftasında Edirne'de oluşan yoğun ziyaretçi trafiğinin şehir ekonomisine önemli katkı sunduğunu anlatan Soytürk, konaklama, yeme içme, alışveriş ve diğer sektörlerde ciddi hareketlilik yaşandığını da kaydetti.

        Kırkpınar için gelen ziyaretçilerin yalnızca er meydanındaki heyecana ortak olmalarını değil, Edirne’nin tarihi eserlerini, müzelerini, kültürel mirasını ve zengin mutfağını da keşfetmelerini arzu ettiklerini belirten Soytürk, bu sayede kültür turizminin daha da güçleneceğini söyledi.

        Organizasyona sayılı günler kaldığını hatırlatan Soytürk, "Kırkpınar, Edirne’nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir. Hedefimiz, bu köklü mirası koruyarak ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da artırmak, Edirne’yi kültür ve turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya taşımaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerine yapay zeka alanında ulusla...
        Trakya Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerine yapay zeka alanında ulusla...
        Devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi Edirne'de kullanılmaya başlandı
        Devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi Edirne'de kullanılmaya başlandı
        Edirne'nin alternatif içme suyu kaynağını güçlendirecek isale hattında sona...
        Edirne'nin alternatif içme suyu kaynağını güçlendirecek isale hattında sona...
        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlen...
        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlen...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı