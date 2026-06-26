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        AB'den Edirne'ye ReStArt projesi desteği

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Türkiye adına lider ortak olarak yer aldığı ReStArt Projesi, Avrupa Birliği'nin Interreg NEXT MED Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        AB'den Edirne'ye ReStArt projesi desteği

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Türkiye adına lider ortak olarak yer aldığı ReStArt Projesi, Avrupa Birliği’nin Interreg NEXT MED Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz havzasındaki sınır ötesi iş birliğini destekleyen Interreg NEXT MED Programı kapsamında yapılan 814 başvuru arasından 49 proje desteklenmeye değer bulundu.

        Yeşil Dönüşüm Projeleri kategorisinde kabul edilen 4 projeden biri olan ReStArt Projesi'nde, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Türkiye adına lider ortak olarak görev alacak.

        Proje kapsamında Akdeniz havzasındaki kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Bu doğrultuda yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri, akıllı bina uygulamaları, yeşil çatı sistemleri ve iklim uyumuna yönelik yenilikçi çözümler hayata geçirilecek.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası ise projenin amiral pilot uygulama merkezi olarak kullanılacak.

        Projenin ilk istişare toplantısı Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

        Toplantıda, projenin hedefleri, faaliyet planı, uygulama takvimi ve bütçe yapısı değerlendirilirken, paydaş kurumlar arasındaki teknik iş birliği olanakları ile Program Ulusal Otoritesine yönelik yükümlülükler ele alındı.

        Toplantıda ayrıca, projenin etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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