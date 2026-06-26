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        Trakya Üniversitesi Interreg 2028-2034 programının hazırlık sürecine katkı sundu

        Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından yürütülen Interreg 2028-2034 Sınır Ötesi İş Birliği Programlarının hazırlık sürecine yönelik düzenlenen bölgesel paydaş toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Interreg 2028-2034 programının hazırlık sürecine katkı sundu

        Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından yürütülen Interreg 2028-2034 Sınır Ötesi İş Birliği Programlarının hazırlık sürecine yönelik düzenlenen bölgesel paydaş toplantısına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2028-2034 döneminde uygulanacak sınır ötesi iş birliği programlarının önceliklerinin belirlenmesine yönelik bölgesel ihtiyaçlar değerlendirildi.

        Ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel miras, sağlık, turizm, eğitim, dijital dönüşüm ve afetlere dayanıklılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda bölgenin öncelikleri ele alınırken, sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler de masaya yatırıldı.

        Farklı kurumlardan temsilcilerin yer aldığı yuvarlak masa çalışmalarında bölgenin ihtiyaçları ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

        Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten, daha önce yürütülen projelerden edinilen deneyimler doğrultusunda bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

        Açıklamada, Trakya Üniversitesinin toplantıya katılımının, bölgesel kalkınmayı destekleyecek uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni proje fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

        Toplantıya Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten ile Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Aydın katıldı.

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