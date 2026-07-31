AFAD afet farkındalık eğitimlerini sürdürdü

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce farklı kurum ve okullarda afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi, Yüksel Yeşil İlkokulu, Plevne İlkokulu ile Keşan Sosyal Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara afetlere hazırlık konusunda bilgi verildi.



Eğitimlerde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.



AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş, toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

