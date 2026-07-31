Edirne'de yangın riskine karşı balya bağlamaya kısıtlama

Edirne Valiliği, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla biçilmiş hububat alanlarında balya makineleriyle yapılacak balya bağlama faaliyetlerine geçici saat sınırlaması getirdi.



Valilikten yapılan duyuruya göre, meteorolojik veriler dikkate alınarak 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00 - 20.00 saatlerinde biçilmiş hububat alanlarında balya makineleriyle balya bağlama faaliyetleri yasaklandı.



Açıklamada, üreticiler ile balya makinesi işletmecilerinin belirtilen tarih ve saatlerde tedbirlere uymalarının yangın riskinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.



Vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.

