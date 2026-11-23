"NATO Parlamenter Asamblesi'nin 72. Yıllık Genel Kurulu'na Türk Delegasyonu Başkanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında katıldık. Müttefikler arasında savunma ticareti ve sanayi iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma programlarına ayrım gözetilmeksizin tam katılımını savunduk. Terörizmin her biçimiyle mücadelenin NATO’nun temel görevlerinden biri olması gerektiğini vurguladık."

Genel Kurul kapsamındaki görüşmelerde Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki önceliklerini dile getirdiklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

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