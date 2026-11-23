"NATO PA Türk Delegasyonu Başkanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Almanya'daki Türk toplumunun gündemine ilişkin görüş ve beklentileri dinledik. Misafirperverliği için UID Berlin'e teşekkür ediyoruz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

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