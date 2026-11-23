Açıklamada, milli takım kampına davet edilen sporcu Ayşe Minel Tepe ile emeği geçen antrenörleri tebrik edilerek, kamp sürecinin verimli geçmesi ve başarılarının devamı dilendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükler Süper Lig Müsabakalarına hazırlık amacıyla düzenlenecek kamp, 23 Kasım-25 Aralık tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

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