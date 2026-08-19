Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi

        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:09 Güncelleme:
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları toplantısına katıldı.

        AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Aksal toplantıda, partililerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisinde yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirten Aksal, özellikle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Çerçeve Kanun'u ve ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

        Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin çeyrek asırlık hizmet yolculuğundan aldıkları güçle, kadınların emeği, azmi ve fedakarlığıyla Edirne ve ülke için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

        REKLAM

        Toplantıda AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"

        Benzer Haberler

        Almanya'dan İstanbul'a koşan gurbetçi: Gençlere örnek olmak istiyorum
        Almanya'dan İstanbul'a koşan gurbetçi: Gençlere örnek olmak istiyorum
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Midibüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Midibüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza uygulandı
        Edirne'de ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza uygulandı
        Edirne Valisi Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu