AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları toplantısına katıldı.

AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Aksal toplantıda, partililerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirten Aksal, özellikle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Çerçeve Kanun'u ve ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin çeyrek asırlık hizmet yolculuğundan aldıkları güçle, kadınların emeği, azmi ve fedakarlığıyla Edirne ve ülke için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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Toplantıda AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt da yer aldı.