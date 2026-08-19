Edirne Valisi Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu.
Giriş: 19.08.2026 - 09:09 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Demirhanlı köyünde bulunan Demirhanlı Havaalanı'nda inceleme gerçekleştirdi.
Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nın yeniden eğitim uçuşlarına ve farklı havacılık faaliyetlerine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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