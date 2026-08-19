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        Edirne'de komutanlara veda yemeği düzenlendi

        Edirne Valiliğince komutanlara veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Edirne'de komutanlara veda yemeği düzenlendi

        Edirne Valiliğince komutanlara veda yemeği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından Edirne Garnizon Komutanlığından Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda tuğgeneral rütbesinden tümgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ile 9. Hudut Tugay Komutanlığından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve aileleri onuruna veda yemeği verildi.

        Kolcu ve Sarp'a Edirne'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sezer, yeni görevlerinde başarı diledi.

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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da veda yemeğine katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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