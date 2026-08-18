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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirdiğini tespit ettikleri 34 GM 3130 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Ekiplerden kaçan otomobil, Havsa-Uzunköprü kara yolu Çukurköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü S.Y. ve Somali uyruklu düzensiz göçmen, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçtaki Somali uyruklu diğer 6 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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