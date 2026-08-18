Edirne Otogarı'nda Terminal Lokantası hizmete açıldı

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminalde yürütülen çalışmalar kapsamında Terminal Lokantası hizmete açıldı.

Belediye tarafından işletilecek lokanta, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatlerinde yolcular ve vatandaşlara hizmet verecek.

Lokantada sıcak ve soğuk yemek seçenekleri uygun fiyatlarla sunulacak.

Ödemeler banka veya kredi kartıyla yapılacak, nakit ödeme kabul edilmeyecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, otogarın kente gelen misafirlerin Edirne ile ilk karşılaştığı ve kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı noktalardan biri olduğunu belirtti.

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Otogarda uzun süredir ihtiyaç duyulan düzenlemeleri adım adım hayata geçirdiklerini ifade eden Gencan, tuvaletlerden çatıya, ortak kullanım alanlarından hizmet noktalarına kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gencan, Terminal Lokantası'nın da dönüşüm çalışmalarının bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşların ve kente gelen misafirlerin temiz ve düzenli bir ortamda uygun fiyatlarla yemek yiyebilecekleri bir işletmeyi hizmete sunduklarını aktardı.

Belediyenin terminalde bakım, düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.