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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Rektör Hatipler YKS'de Trakya Üniversitesine yerleşen öğrencileri tebrik etti:

        Rektör Hatipler YKS'de Trakya Üniversitesine yerleşen öğrencileri tebrik etti:

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Rektör Hatipler YKS'de Trakya Üniversitesine yerleşen öğrencileri tebrik etti:

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti.

        Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin YKS’ye hazırlık sürecinde gösterdikleri azim ve emeğin güzel bir sonuçla karşılık bulduğunu belirtti.

        Trakya Üniversitesinin, köklü geçmişi, nitelikli akademik kadrosu ve modern eğitim altyapısıyla güçlü bir eğitim ortamı sunduğunu ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

        "Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolculuğunuzda yanınızda olacağız. Edirne’de kendinizi geliştireceğiniz, üreteceğiniz ve güzel anılar biriktireceğiniz yıllar geçireceğinize inanıyorum. Sizleri düşünen, üreten ve topluma değer katan bireyler olarak geleceğe hazırlamak en önemli hedeflerimizden biri. Her birinize başarılı ve güzel anılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Trakya Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Geleceğe uzanan köprüyü birlikte kuruyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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