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        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolunda yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.

        Araçlarda Eritre uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.K, A.A. ile E.Y'ye 34 bin 915 lira para cezası uygulandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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