Edirne Düşünce Günleri 21 Ağustos'ta başlayacak

Edirne Düşünce Günleri, bu yıl "Zaman ve Mekan" temasıyla 21-23 Ağustos'ta düzenlenecek.

Edirne Belediyesinin açıklamasına göre, Edirne Belediyesi, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakfı (TAKSAV) Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde akademisyen, yazar, hukukçu ve sanatçılar Edirnelilerle buluşacak.

Edirne Belediyesi Tarihi Binası'nda başlayacak programın ilk gününde Dr. Banu Gökmen "Mekanın Zamanda Yolculuğu", Prof. Dr. Kerem İşcanoğlu ise Anıt Park Kafe'de "Edirne'de Anıt Kültürü: Tarihsel Katmanlar ve Çağdaş Öneriler" başlıklı söyleşiler gerçekleştirecek.

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Müzik Müzesi'nde araştırmacı-yazar Murat Meriç "Müzik Tarihi" konulu söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından Can Tutuğ ve Serkan Yürük, "Bir Saat Caz" dinletisi sunacak.

Etkinliğin son gününde Kent Müzesi'nde Av. Selin Nakıpoğlu'nun "Her Zaman, Her Yerde: Kadın Mücadelesi" ve Dr. Arda Telli'nin "Zamanın ve Mekanın Üretimi: Modern Kent Üzerine" başlıklı söyleşileri gerçekleştirilecek. Program, kapanış töreniyle sona erecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamada, kültür, sanat ve bilim alanındaki iş birliklerinin önemine dikkati çekerek Düşünce Günleri'nin Edirneliler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

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Edirne'nin tarihi ve kültürel kimliğini düşünce dünyasının farklı alanlarıyla buluşturmanın değerli olduğunu ifade eden Gencan, vatandaşları etkinliklere davet etti.