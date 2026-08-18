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        Milli güreşçiler Edirne'deki gelişim kampında şampiyonalara hazırlanıyor

        Milli güreşçiler, Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) şampiyonalara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Milli güreşçiler Edirne'deki gelişim kampında şampiyonalara hazırlanıyor

        Milli güreşçiler, Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) şampiyonalara hazırlanıyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) koordinesinde gelişim kampına giren 14 Yaş Altı Kız Milli Takımı sporcuları, antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Çeşitli illerden gelen 40 güreşçi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde edebilme hedefiyle çalışıyor.

        Milli Takım Antrenörü Nasip Ekelik, AA muhabirine, 12 Ağustos'ta başladıkları çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'de dereceleri olan sporcuların uluslararası başarıyı hedeflediğini belirten Ekelik, "Bu kamp bir gelişim, ileriye dönük adaptasyon kampıdır. Altyapının güçlenmesi için Federasyon Başkanımız Taha Akgül'ün de çok güzel çalışmaları ve projeleri var. Genç sporcuların burada ileriye dönük hedefleri oluşuyor. Daha çok olimpik şampiyonlar yetişmesi için altyapıyı güçlü tutuyoruz ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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        Ekelik, desteklerinden dolayı Valiliğe, Federasyona ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

        TOHM güreş antrenörü Begüm Mısıratlı da sporcuların kampta hem sportif hem de kültürel faaliyetlere katıldığını anlattı.

        TOHM'da milli takım altyapısının yetiştiğini ifade eden Mısıratlı, kampın 22 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

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