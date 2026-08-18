Edirne'de motosiklet sürücüleri denetlendi

Ekipler, caddenin trafiğe kapatılmasının ardından caddede bulunan motosikletleri durdurarak sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00 itibarıyla araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde denetim yaptı.

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