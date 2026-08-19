Edirne'de ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza uygulandı

Yapılan incelemede sürücü S.Ç'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ekipler Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde plakasız bir motosikletin seyir halinde olduğunu tespit etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri denetimlerini sürdürüyor.

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