AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan Edirne Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Biz bir millet bahçesi yapıyorsak, bir köprü, yol ya da hastane inşa ediyorsak sadece bugünün ihtiyacını düşünerek değil, yarına da bir vizyon koymak için geleceğin ihtiyaçlarını da hesap ederek hareket ediyoruz." dedi.



Ayan, Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayan, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.



Millet Bahçesi'nin yaklaşık 500 dekarlık alanda hizmet verdiğini anımsatan Ayan, ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla alanın daha da büyüyeceğini ifade etti.



- "Yatırımların ne kadar isabetli olduğu görülüyor"



Millet bahçelerinin şehirlerin nefes aldığı, insanların bir araya geldiği sosyal yaşam alanları olduğunu dile getiren Ayan, "Biz bir millet bahçesi yapıyorsak, bir köprü, yol ya da hastane inşa ediyorsak sadece bugünün ihtiyacını düşünerek değil, yarına da bir vizyon koymak için geleceğin ihtiyaçlarını da hesap ederek hareket ediyoruz. Geçmişte bu yatırımlara 'Ne gerek var' denildi ancak pandemi süreciyle sağlık yatırımlarının, bugün de ulaşım yatırımlarının ne kadar isabetli olduğu görüldü." dedi.



Ayan, son 25 yıla yaklaşan süreçte Edirne’ye önemli kamu yatırımları yapıldığını, kentte eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre yatırımlarına kadar birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.



- "Edirne’ye 48 milyar liralık yatırım yapıldı"



Edirne'ye bugüne kadar 48 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Ayan, "Önümüzdeki süreçte de yaklaşık 3 milyar liralık yeni yatırım daha hayata geçirilecek. Sosyal devlet anlayışımız doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Sosyal konut projeleriyle vatandaşlarımızın konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Edirne için yapacak daha çok işimiz, hayata geçirecek daha çok projemiz var." diye konuştu.



Edirne'nin Osmanlı’ya uzun yıllar başkentlik yapmış önemli bir kültür şehri olduğunu vurgulayan Ayan, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin tarihi mirasının ve doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.



Türkiye geneli Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar 90 milyon ton atığın geri dönüştürüldüğünü ve bunun ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağladığını belirten Ayan, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru ilerlediğini belirten Ayan, "Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesiyle ülkenin kalkınması daha da hızlanacak." dedi.



Konuşmanın ardından Ayan, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ayan'a ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı da eşlik etti.

