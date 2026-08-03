AK Parti heyetinden Vali Sezer'e ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.
Vali Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.
İba, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Sezer'e teşekkür etti.
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