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        Trakya Üniversitesi heyeti 672. Seçek Yağlı Güreşleri'ne katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 672. Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi heyeti 672. Seçek Yağlı Güreşleri'ne katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 672. Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da başlayan etkinlikler, 2 Ağustos Pazar günü Batı Trakya'nın Gümülcine kenti yakınlarındaki Mehrikoz köyünde düzenlenen yağlı güreş müsabakaları ve kapanış programıyla sona erdi.

        Programda konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Seçek Yağlı Güreşleri'nin Batı Trakya Türklerinin ortak hafızasını, kültürel mirasını ve birlik ruhunu yaşatan en önemli değerlerden biri olduğunu dile getirdi.

        Hatipler, bu köklü geleneğin yüzyıllardır yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını belirterek Seçek şenliklerinde bulunmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade etti.

        Trakya Üniversitesi heyetinde Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe de yer aldı.



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