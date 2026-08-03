Edirne'de aile, şiddetle mücadele ve teknoloji bağımlılığına yönelik eğitimler sürüyor

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, toplumun farklı kesimlerine yönelik aile, kadına yönelik şiddetle mücadele ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.



İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.



Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanlarınca, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında başvuruda bulunan çiftlere "Evlilik Öncesi Eğitim" verildi.



Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce ise Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine "Teknoloji Bağımlılığı ve Aile ve İnternet" konusunda eğitim düzenlendi.



Öte yandan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanı tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında "Aile Yaşam Becerileri" ile "Evlilik Öncesi Eğitim" konularında bilgilendirme yapıldı.

