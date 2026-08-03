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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Ankara’da yapılan temaslar ile Keşan’da yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

        Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal yatırımlar başta olmak üzere ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projelerin değerlendirildiği toplantıda, bakanlıkların desteğiyle sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Keşan’ın daha güçlü, modern ve yaşanabilir bir kent haline getirilmesi amacıyla uyum ve istişare içerisinde çalışılmaya devam edileceği belirtildi.

        - Yayla Sahili’ne su yükleme noktası kuruldu

        Keşan Belediyesince Yayla Sahili’nde vatandaşların su yükleme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir hizmet noktası oluşturuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yayla Sahili Ek Hizmet Binası’na yerleştirilen kiosktan su kartlarına 7 gün 24 saat avans yüklemesi yapılabilecek.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, dijital belediyecilik hizmetlerini geliştirmeye ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

        - Tohumcu’dan çocuk evleri sitesine ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdürlüğüne bağlı Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Tohumcu, ziyarette kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, çocuklara sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

        - Yıldırım'dan UMKE Haftası mesajı

        Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, UMKE Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım mesajında, afet ve acil durumlarda fedakarca görev yapan UMKE personelinin haftasını kutladı.

        Afetlerde, kazalarda ve olağanüstü durumlarda zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle görev yapan UMKE personelinin, sağlık hizmetlerimizin sahadaki en güçlü unsurlarından olduğunu aktaran Yıldırım, "İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak cesaret, fedakarlık ve profesyonellikle görev yapan tüm UMKE çalışanlarımızın UMKE Haftası’nı kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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