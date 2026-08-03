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        Sağlık Müzesi'nde ziyaretçilere müzik terapi konseri

        Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlenen müzik terapi konseri, ziyaretçilere tarihi atmosferde farklı bir deneyim sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Sağlık Müzesi'nde ziyaretçilere müzik terapi konseri

        Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde düzenlenen müzik terapi konseri, ziyaretçilere tarihi atmosferde farklı bir deneyim sundu.

        Stanford Üniversitesi’nin Türkiye’deki darüşşifalar üzerine hazırladığı belgeselin çekimleri kapsamında müzede bulunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, neyzen, hanende ve müzik araştırmacısı Rıdvan Aydınlı ile beraberindeki sanatçılar, Sağlık Müzesi Darüşşifa Bölümü’nde konser verdi.

        Darüşşifa Bölümü’ndeki musiki sahnesi önünde yaklaşık yarım saat süren konserde, Türk tedavi musikisinin şifa geleneğinde kullanılan makamlar icra edildi.

        Belgesel çekimlerinin de gerçekleştirildiği konser, müzeyi gezen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Tarihi darüşşifa atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara kültürel ve manevi açıdan farklı bir deneyim yaşattı.

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