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        Edirne'de traktör kazasında ölen çift toprağa verildi

        Edirne'de devrilen traktörün altında kalarak ölen Fatma Taşkın (65) ve eşi Raşit Taşkın'ın (72) cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Edirne'de traktör kazasında ölen çift toprağa verildi

        Edirne'de devrilen traktörün altında kalarak ölen Fatma Taşkın (65) ve eşi Raşit Taşkın'ın (72) cenazeleri toprağa verildi.

        Taşkın çifti için Eski Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Çiftin ailesi taziyeleri kabul etti.

        Cenazeler, kılınan namazın ardından Doyran Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan da cenazeye katılarak aileye taziyelerini iletti.

        Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde dün akşam saatlerinde Raşit Taşkın idaresindeki 22 DF 529 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş, devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi Fatma Taşkın olay yerinde hayatını kaybetmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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