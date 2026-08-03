Edirne'de 2 bin 67 dekar tarım alanı zarar gördü

Edirne İl Genel Meclisi’nin ağustos ayı toplantılarında görüşülen Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu raporunda, haziran ayından bu yana kentte çıkan tarım ve anız yangınlarında 2 bin 67 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.



Komisyon raporuna göre, Edirne merkezde haziran ayından bu yana tarım ve anız alanlarında 10 yangın meydana geldi. Yangınlarda 381 dekar biçilmemiş ekili tarım arazisi ile bin 686 dekar anız olmak üzere toplam 2 bin 67 dekar alan etkilendi.



Aynı dönemde 11 ot ve mera yangınına müdahale edilirken, AFAD tarafından yürütülen Afet Farkındalık Eğitimleri kapsamında vatandaşlara yangın güvenliği, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında doğru davranış şekilleri konusunda eğitimler verildiği belirtildi.



Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, meclis toplantısında, “Hasat döneminde meydana gelen yangınların önlenmesi için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması ve alınan tedbirlere uyması gerekiyor.” dedi.



Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresinin araç filosunun yenilenmesine yönelik talep de görüşüldü.



Meclise sunulan teklifte, ekonomik ömrünü tamamlayan araçların tasfiye edilerek yerlerine 7 SUV tipi otomobil ile 3 çift kabin kamyonet alınmasının planlandığı belirtildi. Teklifin ilgili komisyona sevk edilmesine karar verildi.



Gündemde görüşülen bir diğer raporda ise Enez ilçesine bağlı Şehitler köyündeki şehitlik anıtında bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğu bildirildi.



Raporda Atatürk büstündeki boya deformasyonları, anıt çevresindeki otların temizlenmesi, bayrakların yenilenmesi, mermerlerin bakımının yapılması ve çevre demirlerinin boyanması gerektiği ifade edildi.



Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu da, “Şehitlerimizin hatırasını yaşatan bu alanların hak ettiği şekilde korunması ve eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

