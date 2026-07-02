Başpehlivanlar, emeklerinin karşılığını Kırkpınar çayırında almak istiyor

SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak başpehlivanlar, yoğun lig takvimi, kamp süreçleri ve sakatlıklarla geçen sezonun ardından Sarayiçi'nde kol bağlayacakları günü bekliyor.



2009 ve 2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a her zamanki gibi iyi hazırlanmaya çalıştığını ancak sezona beklentinin altında başladığını söyledi.



Bu sezon Gaziantep, Manavgat, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere 4 lig güreşine katıldığını aktaran Yeşil, şunları kaydetti:



"Her iki haftada bir lig güreşi yaptığımız için kamp dönemlerimizi de istediğimiz seviyede gerçekleştiremedik. Gaziantep, Manavgat, Manisa ve Kocaeli'de 4-5 gün kalıyoruz. Bu da Kırkpınar'a yönelik antrenman tempomuzu ve çalışma planlarımızı aksatıyor. Bu yönden hazırlık sürecinde dezavantajımız oldu. Ama her pehlivan gibi Kırkpınar bizim için apayrı bir yere sahip. Elimizden gelenin en üst seviyesinde Kırkpınar'a hazırlanmaya çalıştık. Edirne'ye gelince kendimi biraz daha iyi hissettim. İnşallah çıkıp ne kadar gücüm varsa sahada sergilemeye çalışacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim."









- Yusuf Can Zeybek yoğun hazırlık süreci geçirdi



2023 ve 2024 başpehlivanı Yusuf Can Zeybek de Kırkpınar için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.



Kış döneminde hem ağırlık hem de güreş antrenmanlarına ağırlık verdiklerini belirten Zeybek, son 15 günlük kamp döneminin de verimli geçtiğini ifade etti.



Formunu yükselttiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:



"Kırkpınar için yoğun bir kış döneminden geçtik. Ağırlık sezonu olsun, güreş sezonu olsun sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Son 15 gün de güzel bir kamp yaptık. Formumuzu biraz daha yükselttik. Kırkpınar'a yaklaştıkça daha sert bir hazırlık dönemine giriyorsunuz, daha fazla kamp yapıyorsunuz. Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. İnşallah burada da emeklerimizin karşılığını alırız. Kırkpınar'da 2023 ve 2024 yıllarında kemer kuşandığımız gibi bu yıl da kemeri kuşanıp Sarayiçi’nden ayrılmak isteriz."









- Feyzullah Aktürk 12 ay durmadan hazırlandı



Başpehlivan Feyzullah Aktürk ise hem minder hem de yağlı güreş yaptığı için yılın 12 ayı hazırlık sürecinde olduğunu söyledi.



Hazırlık dönemlerinin farklı aşamalardan oluştuğunu belirten Aktürk, ağırlık çalışmaları, yakın güreş antrenmanları ve müsabakaya yakın süreçte dinlenme dönemleri yaptıklarını ifade etti.



Aktürk, Kırkpınar öncesi son ter antrenmanını tamamladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hem minder hem de yağlı güreş yaptığım için 12 ay hazırlanıyorum. Tabii bunun farklı hazırlık dönemleri oluyor. Ağırlık dönemlerimiz ayrı, yakın güreş antrenmanlarımız ayrı oluyor. Müsabakaya çok yakın dönemde de dinlenme sürecine giriyoruz. Şu an dinlenme dönemindeyiz. Buraya geldik, son ter antrenmanımızı yaptık. Perşembe ve cuma günlerini dinlenerek geçirip inşallah cumartesi günü Er Meydanı'nda olacağız."









- Tanju Gemici'nin sakatlığı uzun sürdü



Başpehlivan Tanju Gemici de Kırkpınar'a yoğun bir hazırlık sürecinin ardından geldiğini söyledi.



Kış boyunca Kocaeli ve farklı illerde kamplar yaptıklarını belirten Gemici, kendi kulübünde sürdürdüğü antrenmanlarla da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.



Artık son aşamaya geldiklerini dile getiren Gemici, "Kırkpınar'a çok yoğun bir hazırlık dönemiyle geldik. Kocaeli'de ve farklı illerde kamplarımız sürdü. Kendi kulübümüzde yaptığımız antrenmanlarla da iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Artık son kulvardayız. Bu hafta Kırkpınar var. Çalışmalarımızın karşılığını almaya çalışacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.



2023'te ağır bir sakatlık yaşadığını ve yaklaşık iki yıldır istediği seviyede güreşemediğini anlatan Gemici, tedavi sürecinin 17 ay sürdüğünü aktardı.



Sakatlığının büyük ölçüde geride kaldığını vurgulayan Tanju Gemici, "Önceki dönemlere baktığımızda şu an seviye olarak yüzde 80 civarındayız. Allah'ın izniyle Edirne sahasında elimizden gelen en iyi performansı sergileyeceğiz. Elimizde ne kadar koz varsa hepsini oynayacağız." dedi.



Sezon boyunca lig güreşlerine katıldığını anlatan Gemici, iki yıl güreşemediği için ilk 32'de yer almadığını ve Kırkpınar'a beşinci torbadan gireceğini belirtti.



Türkiye'de yaklaşık 70 başpehlivan bulunduğunu belirten Tanju Gemici, "Bu sahada güreşen herkes güçlü. Her başpehlivan birbirinden değerlidir. Aramızda çok küçük farklar var. Sonucu da o küçük farklar belirliyor. Bütün rakipler iyi." ifadelerini kullandı.









- Ertuğrul Dağdeviren "farklı" hazırlandı



Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ise Kırkpınar'a yıllardır süregelen bir antrenman temposuyla hazırlandığını ancak bu yıl farklı metotlar denediklerini söyledi.



Kış döneminde daha çok minder güreşi ağırlıklı antrenmanlar yaptıklarını belirten Dağdeviren, sakatlıklarının tedavisi için de bu yıl zaman ayırdığını ifade etti.



Tedavi sürecinde önemli mesafe aldığını dile getiren Dağdeviren, şunları kaydetti:



"Kırkpınar'a yıllardan beri süregelen bir antrenman tempomuz var ancak bu yıl biraz daha farklı metotlarla çalışarak hazırlandık. Kışın daha çok minder güreşi ağırlıklı antrenmanlar yaptık. Güzel bir dönem geçirdik. Sakatlıklarımız vardı, onların tedavisi için de bu yıl biraz vakit harcadım ve bu konuda başarıya ulaştığımıza inanıyorum. Daha iyi hazırlandık. Artık bu işin son çeyreğine girdik. 38 yaşındayız. Son 3-5 yılımız diyebiliriz. Bu camiadan güzel bir iz bırakıp gidebilmek için bu yıl biraz daha sıkı çalıştık. Nasibimizi aramaya geldik."



