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        Kırkpınar, bu yıl Recep Kara ve Ali Gürbüz için daha heyecanlı geçecek

        SALİH BARAN - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun altın kemere ilişkin talimatnamede yaptığı değişiklik, 664 yıllık Kırkpınar geleneğinde yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kırkpınar, bu yıl Recep Kara ve Ali Gürbüz için daha heyecanlı geçecek

        SALİH BARAN - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun altın kemere ilişkin talimatnamede yaptığı değişiklik, 664 yıllık Kırkpınar geleneğinde yeni bir sayfa açtı.

        Yeni düzenlemeyle farklı dönemlerde 5 kez başpehlivan olan güreşçilere de altın kemerin daimi sahibi olma hakkı tanınırken, gözler bu hedefe en yakın iki isim olan Recep Kara ile Ali Gürbüz'e çevrildi.

        Geçmişte yalnızca üst üste üç kez başpehlivan olan pehlivanların daimi sahibi olabildiği altın kemer için artık farklı yıllarda elde edilen beş şampiyonluk da yeterli olacak. Böylece Kırkpınar'da sadece yıllık şampiyonluk yarışı değil, tarihe geçecek bir hedef de pehlivanların önüne konmuş oldu.

        Bu yıl üst üste üç şampiyonluk serisini tamamlayabilecek bir başpehlivan bulunmazken, dörder kez başpehlivanlık sevinci yaşayan Recep Kara ve Ali Gürbüz, yeni kuralın hayata geçmesiyle altın kemere en yakın isimler haline geldi.

        Beşinci şampiyonluğa ulaşmaları halinde altın kemerin daimi sahibi olacak iki tecrübeli başpehlivan, bu nedenle 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yalnızca birincilik için değil, adlarını yağlı güreş tarihine bir kez daha yazdırmak için de er meydanına çıkacak.

        Bu nedenle Kara ve Gürbüz, diğer 38 başpehlivandan daha heyecanlı olarak çayıra adım atacak.




        - Ali Gürbüz, er meydanında yeniden tarih peşinde

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 1987 yılında doğan Ali Gürbüz, yağlı güreşin köklü ailelerinden birinin temsilcisi olarak er meydanlarında yer aldı. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu, pehlivan Mehmet Öztürk'ün torunu olan Gürbüz, üç kuşağı başpehlivan çıkarmış bir ailenin mirasını taşıyor.

        Minder güreşinde de başarılı sonuçlar elde eden Gürbüz, 2007 yılında Gençler Avrupa ve Dünya şampiyonalarında üçüncü oldu. Kırkpınar'da 2008 yılında başaltı boyu birincisi olarak başpehlivanlığa yükselen Gürbüz, 2009'da üçüncü, 2010'da ikinci oldu.

        2011 yılında finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan olan Gürbüz, 2012'de yine Kara'yı mağlup ederek ünvanını korudu. Ali Gürbüz, 2013 yılında da finalde İsmail Balaban'ı yenerek üst üste üçüncü kez başpehlivan olmasına rağmen organizasyon sonrasında doping testinin pozitif çıkması nedeniyle şampiyonluğu iptal edildi ve altın kemer Balaban'a verildi.

        Ceza sürecinin tamamlanmasıyla er meydanlarına dönen Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında yeniden başpehlivanlığa ulaştı. Teknik kapasitesi, tecrübesi ve oyun zekasıyla her yıl favoriler arasında gösterilen Gürbüz, 2025 yılında çeyrek finalde Feyzullah Aktürk'e elenerek organizasyona veda etti.

        Dört başpehlivanlığı bulunan Ali Gürbüz, bu yıl kazanması halinde yeni kural kapsamında altın kemerin daimi sahibi olma hakkını elde edecek.




        - Recep Kara, kaçan kemerin peşinde

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 1982 yılında doğan Recep Kara, güreşe 11 yaşında Samsun'da minderde başladı. 16 yaşında ilk kez milli mayoyu giyen Kara, daha sonra yağlı güreşe yöneldi.

        Recep Kara, efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'yı yenerek 2004 yılında henüz 22 yaşındayken Kırkpınar başpehlivanı oldu ve Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı ünvanını kazandı.

        Hırslı ve atak güreşiyle dikkati çeken Kara, 2007 yılında Hasan Tuna'yı, 2008 yılında ise Ekrem Yavuz'u finalde mağlup ederek yeniden başpehlivanlığa ulaştı.

        2009 yılında üst üste üçüncü şampiyonluk ve daimi altın kemer hedefiyle er meydanına çıkan Kara, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek bu fırsatı kaçırdı.

        2016 yılında kariyerinin dördüncü başpehlivanlığını kazanan Kara, sonraki yıllarda eski performansını yakalayamasa da tecrübesiyle her zaman dikkate alınan isimler arasında yer aldı.

        Dört kez başpehlivan olan Recep Kara da bu yıl şampiyonluğa ulaşması halinde altın kemerin daimi sahibi olacak. Tecrübeli pehlivan, kariyerine tarihi bir başarı daha eklemek için er meydanında mücadele verecek.

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