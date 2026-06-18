Başsavcı Sarıca'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Giriş: 18.06.2026 - 14:35 Güncelleme:
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette bir süre görüş alışverişinde bulunulan Kaymakam Yılmaz, nazik ziyaretinden dolayı Sarıca'ya teşekkür etti.
Sarıca, yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Han Kaymakamlığına atanan Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ