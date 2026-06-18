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        Edirne'de lise öğrencileri Osmanlı tıbbiyesinde ders işledi

        Edirne'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Dışı Öğrenme Ortamları programı kapsamında lise öğrencileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ders işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Edirne'de lise öğrencileri Osmanlı tıbbiyesinde ders işledi

        Edirne'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Dışı Öğrenme Ortamları programı kapsamında lise öğrencileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ders işledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kentin tarihi ve kültürel mekanları öğrencilere açıldı.

        18 Mayıs Müzeler Haftası'nda başlatılan proje doğrultusunda öğrenciler okul dışı öğrenme deneyimi yaşamayı sürdürüyor.

        Her ayın 18'inde düzenlenen etkinliklerde gençler, tarihi mekanları ziyaret ederek kültürel mirası yerinde tanıma imkanı buluyor.

        Bu kapsamda sağlık müzesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan 100 öğrenci, rehber eşliğinde ders işledi.

        Öğrenciler, müze yetkililerinden külliyenin tarihi ve sağlık alanındaki işlevine ilişkin bilgi aldı.

        - "Daha güçlü ve daha zengin öğrenme ortamlarını artıracağız"

        Öğrencilerle bir araya gelen Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, AA muhabirine, bu tür etkinliklerle çocukların okul dışı öğrenme ortamlarından da faydalandığını söyledi.

        Gençlerin okul dışı öğrenme ortamlarında daha fazla bilgi edinmesini amaçladıklarını belirten Alireisoğlu, "46 okulumuzdan 1500 öğrencimiz Edirne'nin tarihi mekanlarında öğrenme serüvenlerine devam ediyor. Daha güçlü ve daha zengin öğrenme ortamlarını artıracağız." dedi.

        - "Sağlık Müzesi'nin tıp ve mimarlık tarihinde çok önemli yeri var"

        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de öğrencilerin şifa ve ilim kapısı olan Sağlık Müzesi'nde önemli bilgiler öğrendiğini dile getirdi.

        Öğrencilerin protokol kapsamında müzelerde dersler ve ziyaretler gerçekleştireceğini anlatan Soytürk, "Sağlık Müzesi'nde Osmanlı döneminde başlayan ilim ve şifa, medresesiyle, hamamıyla, eğitimiyle çok önemli bir yapı. Çocuklarımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Müze Sorumlusu Enver Şengül ise müzenin kentin en önemli tarihi mekanlarından olduğunu belirterek, "Tarihimizin ruhunu günümüze çok iyi yansıtan bir yer burası. Sağlık Müzesi'nin tıp ve mimarlık tarihinde çok önemli yeri var. Bu tarihi kimliğimizi günümüzdeki öğrencilere anlatmak bizler için de çok önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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