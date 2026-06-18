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        Edirneli pehlivanların Kırkpınar heyecanı

        GÖKHAN BALCI - Edirneli pehlivanlar, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Edirneli pehlivanların Kırkpınar heyecanı

        GÖKHAN BALCI - Edirneli pehlivanlar, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak müsabakalara sayılı günler kala, Edirneli pehlivanların antrenmanları yoğunlaştı. Pehlivanlar, 25 Kasım Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne Temsilcisi Aziz Özcan, AA muhabirine, Edirneli pehlivanların Kırkpınar'da iddialı olduğunu söyledi.

        Kırkpınar'a katılacak güreşçilerin çalışmalarının hız kazandığını belirten Özcan, "Sporcularımız Kırkpınar havasına girmeye başladı. Edirne'yi 26 pehlivan temsil edecek. Kırkpınar öncesi müsabakalarda sporcularımız gayet iyi performans sergilediler. Haftanın en az 2 günü yağlı güreş antrenmanı yapıyorlar. Diğer günleri de kuvvet antrenmanlarıyla değerlendiriyorlar." diye konuştu.




        - Hedef kürsü

        Edirne Belediyesi adına güreşen Abdülbaki Kara da Kırkpınar'da geçmiş yıllarda 5 kez kürsüye çıktığını, bu yıl 6. kürsüyü hedeflediğini belirtti.

        Farklı kulüplerden arkadaşlarıyla güzel bir ortamda antrenmanlara devam ettiklerini ifade eden Kara, "Abilerimizle birlikte kardeşlerimize ustalık yapmaya çalışıyoruz. Tek bir hedefimiz var. Edirne'den bir başpehlivan çıkarmak." diye konuştu.

        Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçisi Emrah Kaya da Kırkpınar'da küçük orta büyük boy kategorisinde Edirne'yi temsil edeceğini söyledi.

        Kırkpınar'a az bir süre kaldığını ifade eden Kaya, "Burada güzel bir ortam var. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Hedefimiz Kırkpınar'da derece almak." dedi.

        Furkan Duru da geçen yıl deste orta boyda çeyrek finalde yenildiği Kırkpınar'da bu yıl deste büyük boyda güreşeceğini belirterek, "İyi çalıştım bu sene. Kırkpınar'da başarılı olmayı çok istiyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk istiyorum." ifadelerini kullandı.






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