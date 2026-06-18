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        Trakya Birlik İSO 500'de 75 basamak yükseldi

        Trakya Birlik, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında 171. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Trakya Birlik İSO 500'de 75 basamak yükseldi

        Trakya Birlik, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında 171. sırada yer aldı.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Birlik geçen yıl 15 milyar 492 milyon 883 bin 767 liralık üretimden satış gerçekleştirdi.


        "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde önceki yıl 246. sırada bulunan Trakya Birlik, 75 basamak yükselerek 171. sıraya yerleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, elde edilen başarının ortaklar, çalışanlar, bayiler ve tüketicilerin katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

        Kırbiç, yoğun rekabet koşullarında üretim gücü, sanayi kapasitesi ve sürdürülebilir tarım vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Dürüstlük, kalite ve istikrar anlayışından taviz vermeden üretmeye devam edeceklerini aktaran Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Birliğimizin İSO 500 araştırmasında 171. sırada yer almasıyla başarımız bir kez daha tescil edilmiştir. Her yıl düzenli olarak elde ettiğimiz bu başarılarımızda ortaklarımız, çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüketicilerimiz olmak üzere herkesin payı vardır.

        Amacımız mevcut yoğun rekabet koşullarında bugüne kadar olduğu gibi yarın da üretim gücümüz, sanayi kapasitemiz ve sürdürülebilir tarım vizyonumuz ile, dürüstlük, kalite ve istikrar şiarımızdan taviz vermeden çalışarak, Ülkemiz üretim gücün ve ekonomisine her alanda değer katmaktır. Trakya Birlik bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ayçiçeği üreticisi ortaklarının yanında olmaya devam edecektir."

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