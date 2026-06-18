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        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

        Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 95 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yen bir yaşamın kapısını araladığını söyledi.

        Hayatları boyunca Trakya Üniversitesi mezunu olmanın verdiği gururu taşıyacak öğrencilere başarı dileyen Hatipler, aileleri ve öğretim görevlilerini tebrik etti.

        Fakülte dekanı Prof. Dr. Murat Yurtcan da mezunu olduğu fakültede dekan olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Öğrencilerin eğitim süresince güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Yurtcan, mezunlara iş yaşamında başarı diledi.

        Fakülte birincisi Kimya Bölümü öğrencisi Enes Filiz ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir" sözünün eğitim hayatı boyunca kendisine yol gösterdiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Filiz mezuniyet kütüğüne ad ve soyadının yazılı olduğu isimliği çaktı.

        Okulu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

        Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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