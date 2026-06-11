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        Bergüzar Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi

        Bergüzar Türk Halk Müziği Topluluğu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organizasyonunda konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Bergüzar Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi

        Bergüzar Türk Halk Müziği Topluluğu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organizasyonunda konser verdi.

        ETSO Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde topluluk Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

        Konser öncesinde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte son dönemde sanat ve kültür alanında önemli etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, Edirne'nin farklı noktalarında müzik ve sanatla ilgili programların sürdüğünü söyledi.

        Devam eden Edirne Bienali'nin de kentin kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Gencan, "Şehrimizde sanatla ilgili çok önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. " dedi.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise odanın bir sanat kurumu olmamasına rağmen sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermeye özen gösterdiğini dile getirdi.

        Bergüzar Türk Halk Müziği Topluluğu'nun bir süredir çalışmalarını ETSO bünyesinde sürdürdüğünü aktaran Irmak, "Birkaç ay önce çalışma yeri ihtiyaçları vardı, odamızda kendilerine alan oluşturduk. Bu çalışmalarını bir konserle taçlandırmak istediler. Bana da birkaç türkü seslendirmem için teklifte bulundular. Sezon kapanmadan bu konseri gerçekleştirdik. Salonun dolması da bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

        Erkan Demiralay ve Tamer Karakuş'un solistliğini yaptığı topluluk, repertuvarındaki çok sayıda eseri seslendirdi. Konuk solist olarak sahne alan ETSO Başkanı Irmak ise icra ettiği ud eşliğinde türküler söyledi.

        İzleyiciler arasında yer alan Burcu Dedebalı da konserin bir bölümünde sahneye çıkarak eserler yorumladı.

        Konser sonunda topluluk üyelerine çiçek takdim edildi.

        Konseri, Belediye Başkan Gencan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Çalışma ve İşkur Müdürü Şengül Çildam, Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'nın yanı sıra çok sayıda sanat sever izledi.

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