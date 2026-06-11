Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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