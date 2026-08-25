Boyundan büyük kontrbasıyla dünya sahnelerine hazırlanıyor

CİHAN DEMİRCİ - Uluslararası yarışmalarda iki altın ödül kazanan 14 yaşındaki kontrbasçı Ata Yalçınbaş, müziğiyle dünyada Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Yalçınbaş, dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenlerin katıldığı Almanya ve İngiltere merkezli iki uluslararası yarışmaya katıldı.

Rumen besteci ve kontrbasçı Constantin Dimitrescu'nun "Danse Paysanne" adlı eserini seslendiren genç müzisyen, Almanya'da düzenlenen Max Bruch International Music Competition ile İngiltere'deki London Young Musician yarışmalarında performansını sergiledi.

Uluslararası jüri üyelerinin beğenisini kazanan Yalçınbaş, iki yarışmada da "Gold Prize" (Altın Ödül) kazanarak çifte başarı elde etti.

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Genç kontrbasçı, yeni uluslararası başarılar elde etmek ve dünyaca tanınan bir müzisyen olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Boyundan büyük enstrümanıyla hedefi dünya sahneleri

Yalçınbaş, AA muhabirine, müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Anaokulundan itibaren dans etmeyi ve ritim tutmayı çok sevdiğini anlatan Yalçınbaş, ilkokul öğretmenlerinin yönlendirmesiyle konservatuvarla tanıştığını belirtti.

Kontrbasla ise hocası Doç. Sela Can Dökmeci sayesinde tanıştığını dile getiren Yalçınbaş, "İlkokul öğretmenlerim beni konservatuvara yönlendirdi. Burada da hocam Doç. Dr. Sela Can Dökmeci sayesinde kontrbası çok sevdim. Ortaokulu burada okudum ve 11 yaşında kontrbas çalmaya başladım." dedi.

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Yalçınbaş, enstrümanı çalmaya başladığı ilk dönemlerde ellerinin çok acıdığını ancak kontrbası sevdiği için çalışmaktan vazgeçmediğini anlattı.

Kontrbasın yaylı çalgılar ailesinin en büyük ve en kalın sesli enstrümanı olduğunu belirten Yalçınbaş, "Kontrbası aileme ve arkadaşlarıma nasıl tanıttıysam, yaptığım müziği de dünyaya tanıtmak istiyorum. Boyumdan büyük bir müzik aleti çalıyorum, tabii ki zorlukları var. Taşıması ve çalması zor, çalarken parmaklarım yoruluyor ama çok seviyorum. 11 yaşında ilk başladığımda kontrbasın yarısına geliyordum, şimdi biraz daha uzadım, müzik aletimin boyuna yetiştim." diye konuştu.

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Dünyaca ünlü kontrbas sanatçısı Gary Karr'ı örnek aldığını ifade eden Yalçınbaş, büyük orkestralarda çalmayı hedeflediğini söyledi.

Yalçınbaş, "Dünyada büyük orkestralarda çalmak ve ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.

- "Öğrencimizle gurur duyuyoruz"

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Kontrbas Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sela Can Dökmeci de konservatuvarın kurulduğu 1991 yılından bu yana sanatçı yetiştirdiğini belirtti.

Konservatuvarda Balkanlar, Türk cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Dökmeci, öğrencilerin kendi branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını söyledi.

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Pandemi sonrasında video kaydıyla gerçekleştirilen konser ve yarışmaların yaygınlaştığını aktaran Dökmeci, "Öğrencimiz Ata da Almanya ve İngiltere’de düzenlenen yarışmalara katıldı. İki yarışmada da Altın Ödül alan öğrencimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dökmeci, Yalçınbaş'ın eser icrasının İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi akademisyenleri ile Londra Filarmoni Orkestrası üyelerinin de yer aldığı uluslararası jüriler tarafından değerlendirildiğini anlattı.

- "Oğlum çok disiplinli çalışıyor"

Genç müzisyenin annesi İpek Yalçınbaş da oğlunun küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu ve bu ilgisini disiplinli çalışmayla geliştirdiğini söyledi.

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Başlangıçta oğlunun piyanist olmasını istediğini ancak öğretmeninin yönlendirmesiyle kontrbasa devam ettiğini anlatan Yalçınbaş, "Oğlum çok disiplinli çalışıyor, yarışmaların sonucunda da emeklerinin karşılığını aldı, mutluyuz. Oğlum Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceği yarışmalara katılmak ve konserlerde müzik yapmak için hocasıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.