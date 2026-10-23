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        Ceketinin astarına 98 bin 500 euro değerinde sahte banknot gizledi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne giren bir otomobilde, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya seyahat eden 19 yaşındaki yolcunun ceketinin astarına gizlenmiş 685 adet sahte euro banknot ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Ceketinin astarına 98 bin 500 euro değerinde sahte banknot gizledi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne giren bir otomobilde, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya seyahat eden 19 yaşındaki yolcunun ceketinin astarına gizlenmiş 685 adet sahte euro banknot ele geçirildi.

        Türkiye'den gelen yabancı plakalı bir otomobilde yolcu olarak bulunan Kuzey Makedonya vatandaşı H.D., detaylı gümrük kontrolüne alındı. Yolcunun üzerinde yapılan aramada, ceketinin astarına dikilerek gizlenmiş 685 sahte banknot bulundu. Banknotların 300'ünün 200 euro, 385'inin ise 100 euro değerinde olduğu belirlendi. Ele geçirilen sahte paraların toplam nominal değerinin 98 bin 500 euro olduğu bildirildi.

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        72 saate kadar gözaltı

        Sahte banknotlara el konulurken, araçta ve sürücüsünde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.

        Bulgaristan Ceza Kanunu'nun 244. maddesinin 1. fıkrasına göre suçlanan şüpheli, savcılık talimatıyla 72 saate kadar gözaltına alındı. Savcılığın, şüphelinin tutuklu yargılanması yönünde mahkemeye başvuruda bulunacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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