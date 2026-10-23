Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için "sandığa gidin" çağrısı

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların seçimlere yoğun ilgi göstermesini beklediğini söyledi.

Bulgaristan'da sekizinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını anımsatan Güneş, seçimlerin 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek gözüktüğünü belirtti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için 18 farklı ilde 78 sandık kurulacağını dile getiren Güneş, "Bu 18 farklı ilin öne çıkanları İstanbul, Bursa, İzmir ve Tekirdağ'dır. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğunda bir sandık kurulacak. Sabah 7'de başlayıp akşam 20.00'de son bulacak oy kullanma işlemi, yoğunluk yaşanması halinde 21.00'e kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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- "Demokratik haklarını kullanmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz"

Güneş, çifte vatandaşların Bulgaristan kimlik kartı ve pasaportlarıyla oy kullanabileceğini bildirdi.

Bulgaristan'daki seçimlerin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Biz dernek olarak soydaşlarımızın seçime aktif şekilde katılarak demokratik haklarını kullanmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Seçimlerde boy göstermek ve oy kullanmak vatandaşlık hakkımızdır. Dernek olarak Bulgaristan'daki siyasal parti ve oluşumların Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşının da eşit birer vatandaş olduğunun farkına varmalarını diliyoruz."