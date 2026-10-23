Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de spor faaliyetleri ve okçuluk eğitmen eğitimleri incelendi

        Edirne'de spor faaliyetleri ve okçuluk eğitmen eğitimleri incelendi

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kentte yürütülen spor faaliyetlerini ve okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Edirne'de spor faaliyetleri ve okçuluk eğitmen eğitimleri incelendi

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kentte yürütülen spor faaliyetlerini ve okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi.

        Ak ve Alireisoğlu, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okuldan Spora" Projesi kapsamındaki antrenmanları takip ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Gençlik Merkezi spor salonuna geçen Ak ve Alireisoğlu, "Okçuluk Benim Sporum" Projesi kapsamında düzenlenen eğitmen eğitimlerini yerinde inceledi.

        Projeyle okçuluk branşının öğrencilere tanıtılması, çocukların spora yönlendirilmesi ve daha fazla öğrencinin okçulukla buluşturulması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin'den Edirne Barosuna ziyaret
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin'den Edirne Barosuna ziyaret
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TÜ öğrencileri mimarlık yarışmasında ödül kazandı
        TÜ öğrencileri mimarlık yarışmasında ödül kazandı
        Hamzabeyli'de tır şoförleri sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı
        Hamzabeyli'de tır şoförleri sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförlerinden eylem
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförlerinden eylem
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, TIR sürücülerinden 3 saatlik eylem
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, TIR sürücülerinden 3 saatlik eylem