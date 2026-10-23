Edirne'de spor faaliyetleri ve okçuluk eğitmen eğitimleri incelendi

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kentte yürütülen spor faaliyetlerini ve okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi.

Ak ve Alireisoğlu, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okuldan Spora" Projesi kapsamındaki antrenmanları takip ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Gençlik Merkezi spor salonuna geçen Ak ve Alireisoğlu, "Okçuluk Benim Sporum" Projesi kapsamında düzenlenen eğitmen eğitimlerini yerinde inceledi.

Projeyle okçuluk branşının öğrencilere tanıtılması, çocukların spora yönlendirilmesi ve daha fazla öğrencinin okçulukla buluşturulması hedefleniyor.