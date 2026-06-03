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        Edirne Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutlayacak

        Edirne Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara yönelik çevre temalı etkinlikler düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Edirne Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutlayacak

        Edirne Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara yönelik çevre temalı etkinlikler düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde 5 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek programda çocuklar sanat, oyun ve atölye çalışmalarıyla çevre bilinci kazanacak.

        Edirne Belediyesi Bandosu konseriyle başlayacak etkinliklerde, "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

        Program kapsamında Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı kıyafetlerin sergileneceği geri dönüşüm defilesi ile geri dönüşüm ürünlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Konak Edirne öğrencilerinin hazırladığı çevre ve sıfır atık temalı yaratıcı drama gösterisi ile Edirne Belediyesi Modern Dans Grubu'nun performansı da etkinlikler arasında yer alacak.

        Şenlikte ayrıca sıfır atık parkuru, kompost çukuru atölyesi, ağaç dikimi, çiçek ekimi, bez kalemlik boyama ve "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt" sloganlı afiş boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek.


        Çevre haftası konulu resim sergisi ile fotoğraf çekim alanları da ziyaretçilere açık olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir kent bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

        "Yeşil Edirne" vizyonu doğrultusunda çevreyi koruyan, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Gencan, sıfır atık projeleri, geri dönüşüm uygulamaları, yeşil alanların artırılması ve çevre eğitimleriyle bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

        Çocuklarda çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Gencan, şunları kaydetti:

        "Yeşil Edirne vizyonumuzun merkezinde çocuklarımız var. Doğayı koruma bilincinin en güçlü şekilde küçük yaşlarda kazanıldığına inanıyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, yarınların daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Edirne'sinin teminatıdır. Öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak, çevre için birlikte güzel bir mesaj vermek ve geleceğe umut olmak için tüm hemşehrilerimizi çevre şenliğimize davet ediyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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