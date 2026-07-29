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        Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları devam ediyor

        Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları devam ediyor

        Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Caddelerde asfaltlama ve kilit taşı döşeme çalışması yapan ekipler, kaldırımları da yeniliyor.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan da Kadirhane Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.






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