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        Edirne OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Edirne OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Edirne OSB'de yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı.

        Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, OSB’nin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, yatırım süreçleri ve sanayi bölgesinin gelişimine ilişkin konular değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, bölgedeki yatırım ortamının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdama katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



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