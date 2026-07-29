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        Güneş paneli sayesinde sulu tarıma geçen üreticiler gelirlerini artırdı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde güneş panelleriyle ürettikleri elektrik sayesinde tarlalarını sulama imkanı bulan çiftçiler, çeltik yetiştirerek kazançlarını artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Güneş paneli sayesinde sulu tarıma geçen üreticiler gelirlerini artırdı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde güneş panelleriyle ürettikleri elektrik sayesinde tarlalarını sulama imkanı bulan çiftçiler, çeltik yetiştirerek kazançlarını artırıyor.

        Şerbettar köyünde bazı çiftçiler, elektrik hattına ve sulama kanallarına uzaklığı nedeniyle kuru tarım yaptıkları tarlalarına güneş paneli kurdu.

        Elde ettikleri elektriği açtıkları kuyudan su çıkarmak amacıyla kullanan çiftçiler, daha önce buğday ve ayçiçeği ektikleri arazilerinde çeltik yetiştirerek gelirlerini artırdı.

        Çiftçi Şaban Akdeniz, gazetecilere, tarlasında daha önce kuru tarım yaptığını söyledi.

        Kurdukları paneller sayesinde elektrik üreterek kuyudan su çıkardıklarını belirten Akdeniz, "Elektrik enerjisi tarlamıza çok uzak olduğu için biz de böyle bir çözüm bulduk. Güneş panelleri sayesinde derin kuyu sondajı yaptık. Maliyetlerimiz düştü. Elektrik ücreti ödemiyoruz. 160 panel var. 44 bin 500 watt enerji üretiyoruz. Bu enerji sayesinde 75 dekara ekili çeltiği suluyoruz." dedi.

        Akdeniz, 8 yıldır uyguladığı yöntemle karının arttığını dile getirdi.

        Okan Fidan ise sulamada güneş panellerinden elde ettikleri enerjiyi kullanmanın karlı olduğunu belirtti.

        Kurulum maliyetinin bir süre sonra kendini amorti ettiğini ifade eden Fidan, "Kuru tarımda istediğimiz verimi alamıyoruz. Bölgemizde bazen beklediğimiz yağışlar olmuyor, verim kaybı yaşıyoruz ama sulu tarımla işimiz garanti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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