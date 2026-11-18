Edirne Bienali değerlendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı
– Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte İstanbul'da düzenlenen Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı.
– Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte İstanbul'da düzenlenen Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen bienalin sonuçlarının ve yansımalarının ele alındığı toplantı İstanbul'da düzenlendi.
Toplantıda, Edirne'nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan organizasyonun genel değerlendirmesi yapılarak gelecek dönem planlamaları üzerinde duruldu.
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