Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen bienalin sonuçlarının ve yansımalarının ele alındığı toplantı İstanbul'da düzenlendi.

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